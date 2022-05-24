Алексей Железняков: «Терпеть не могу Sports.ru. Много психически неуравновешенных, у кого кукуха едет, как раз там и сидят»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о комментариях хейтеров в интернете.

– Очень многие критикуют твою хореографию. Тебе есть что ответить этим людям?

– Ну, на самом деле хорошо ведь, когда тебя критикуют. Плохо, когда о тебе вообще ничего не говорят, ха-ха. Если критикуют – значит, что-то задевает. Но есть здравая критика, а есть нечто другое.

Даже если взять критику со стороны конкурирующего штаба. Они это делают не для критики даже, а просто чтобы помоями облить. Бывают иногда болельщики, которые критикуют по делу, и я к таким, кстати, всегда прислушиваюсь. Со временем я стал отделять злорадную критику от здравой.

– Критику от хейта?

– Да. Это же всегда чувствуется по тону написанного. Есть искренние, настоящие болельщики, а есть те, кто живет ненавистью. У них цель – унизить и растоптать штаб Тутберидзе, хореографа Тутберидзе.

гадость какую-то написать по поводу его программ, по поводу моих танцев. Тысячам, десяткам тысяч людей все нравится, но все равно находятся те, кто бросается коричневой субстанцией.

– Уже успел понять, почему такое происходит именно в фигурном катании?

– Честно, пока до конца не понял, хотя некоторые догадки есть. Наверное, потому что фигурное катание граничит с искусством. А то, что нравится ценителям искусства, немного граничит с сумасшествием. Ну, и есть такие люди, психически немного неуравновешенные.

В футболе же все просто, а тут юные девочки, у которых крыша едет и они начинают писать гадости. Да и не юные девочки... Или какие-нибудь мужики-маньяки, которые на этих девочек смотрят.

Мне кажется, все от того, что фигурное катание – это как бы балет и спорт. И поэтому в него подтягиваются вот такие люди, они вроде как и спорт любят, и в искусство ударились. А по факту ни то, ни другое.

Здесь можно с шоубизом параллель провести. Есть же сумасшедшие фанаты звезд, которые их у подъездов караулят и всякое такое. Вот в фигурном катании сейчас начало появляться что-то подобное.

Оно, наверное, было и раньше – просто не было такого информационного фона. Да и интернета не было. Какой-нибудь сумасшедший просто сидел перед телевизором и всех проклинал, а сегодня ему дали возможность это все вывалить в публичное пространство.

– Дали площадку?

– Да. Типа «Спортса».

– Что у тебя за конфликт с ними?

– Я этот паблик терпеть не могу! Когда они берут какие-то статьи, они выдергивают слова из контекста и пишут, как им удобно, чтобы разжечь. Из целого материала берут вырезку и все подают так, чтобы взбудоражить как можно больше болельщиков. Они этим живут.

Я понимаю, что они делают себе рейтинги, но ведь надо знать какие-то границы. Должна быть порядочность. Перековеркать можно любой смысл, и черное получится белым. А тысячи людей ведь это читают!

Кстати, много тех психически неуравновешенных, у кого кукуха едет, как раз на Sports.ru и сидят. Я туда стал очень редко заходить, потому что, когда читаю эти комментарии, появляется ощущение, будто ты свалился в канализационную жижу. Хочется встать и помыться.

На этом сайте работает много замечательных людей, но некоторые занимаются вот такой ерундой. Это уже не журналистика, на мой взгляд. Это непонятно что.

– Но они ведь не коверкают цитаты. Ставят, как есть.

– Можно переставить цитаты. Или выдернуть одну и отбросить остальное – смысл получится другой. Плюс, думаю, каждый уважающий себя спортивный паблик должен избавляться от этих сумасшедших, которые пишут настолько лживые, гадкие вещи.

Модераторы должны банить таких людей, это же ненормально! А они, наоборот, притягивают к себе эту гадость, как магнит, – сказал Железняков.

Хореограф группы Тутберидзе набросился на Sports.ru. Вот наш ответ Алексею Железнякову