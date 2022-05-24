«Они думали, что у меня есть член. Я сказала им: если хотите убедиться, что я женщина, я покажу вам свою вагину». Кастер Семеня обвинила IAAF в издевательствах

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня обвинила чиновников от легкоатлетических организаций в издевательствах над ней.

Спортсменка рассказала, что когда она впервые выиграла чемпионат мира в 18 лет, у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) возникли сомнения в ее половой принадлежности.

«Они, наверное, думали, что у меня есть член. Я сказала им: все в порядке, я женщина. Если вы хотите убедиться в этом, я покажу вам свою вагину», – сказала Семеня.

Позже в ходе обследования выяснилось, что спортсменка интерсексуальна – в ее организме присутствуют мужские хромосомы Y, которые вызывают развитие яичек.

Семеня получила возможность соревноваться с женщинами дальше, но IAAF заставила ее с помощью лекарств снижать завышенный от природы тестостерон.

«Меня регулярно тошнило, я набирала вес, у меня были приступы паники. Не знаю, приведет ли это когда-нибудь к сердечному приступу. Это все равно что каждый день колоть себя ножом. Но у меня не было выбора.

Мне было 18, я хотела бегать, хотела попасть на Олимпийские игры, это был единственный вариант для меня. Я должна была заставить это сработать».

Легкоатлетка также прокомментировала слова главы комиссии по соответствию WADA Джонатана Тэйлора, который заявил, что медики не назначили бы Семене препараты, опасные для ее здоровья.

«Джонатан должен отрезать себе язык и выбросить его. Если он хочет понять, как я страдала, пусть сам начнет принимать эти лекарства. Тогда он поймет», – сказала Семеня.

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