НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 4-й матч. «Даллас» примет «Голден Стэйт»

Во вторник, 24 мая, состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22.
«Даллас» Луки Дончича попытается продлить серию с «Голден Стэйт» Стефена Карри (0-3).
НБА
Финал Западной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 25 мая, 04.00, «American Airlines Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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