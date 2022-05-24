НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 4-й матч. «Даллас» примет «Голден Стэйт»

Теги результаты Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Во вторник, 24 мая, состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22.

«Даллас» Луки Дончича попытается продлить серию с «Голден Стэйт» Стефена Карри (0-3).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

Даллас – Голден Стэйт
Дата проведения
25 мая, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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