АПЛ одобрила продажу «Челси». Теперь разрешение должны дать британские власти

Английская Премьер-лига одобрила продажу «Челси» Романом Абрамовичем.
Лондонский клуб покупает за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциум Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс».
В своем заявлении АПЛ отметила, что теперь сделку должны одобрить власти Великобритании.
Ранее появилась информация, что разрешение от руководства страны «Челси» также может получить уже в ближайшее время.
Абрамович и правительство Британии уладили разногласия по продаже «Челси». Сделку закроют до 31 мая
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