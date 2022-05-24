АПЛ одобрила продажу «Челси». Теперь разрешение должны дать британские власти

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Доджерс Политика Тодд Боэли Футбол

Английская Премьер-лига одобрила продажу «Челси» Романом Абрамовичем.

Лондонский клуб покупает за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциум Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс».

В своем заявлении АПЛ отметила, что теперь сделку должны одобрить власти Великобритании.

Ранее появилась информация, что разрешение от руководства страны «Челси» также может получить уже в ближайшее время.

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