Килиан Мбаппе: «Хотел бы уйти великим игроком, а не просто важным. Моя история в «ПСЖ» не закончена»

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Килиан Мбаппе объяснил, почему не перешел в «Реал», а остался в «ПСЖ».

Нападающий ранее подписал новый контракт с парижанами до 2025 года.

– Почему вы выбрали «ПСЖ», а не «Реал»?

– Я выбрал «ПСЖ», но не только «ПСЖ». Я выбрал Францию в том числе. 

Я не сказал «нет» «Реалу». Я просто сказал «да» Франции и «ПСЖ». Это важный фактор. 

Я хотел еще немного пожить в своей стране, которая дала мне все. Я начинаю понимать важность этого. Мне дали понять, что у меня есть здесь, во Франции. И уйти так, причем бесплатно…

Когда я говорю «стать великим игроком», я имею в виду – не только на поле, но и за его пределами. Было важно сделать это ради Франции и «ПСЖ».

– Вы чувствовали, что не закончили то, что начали?

– Думаю, моя история в «ПСЖ» еще не закончилась. Хотел бы уйти великим игроком, а не просто важным. Я всегда говорил, что хочу войти в историю. 

Ты должен творить историю, а не просто рассказывать ее. Этим новым контрактом я даю себе возможность войти в историю «ПСЖ», – сказал нападающий французского клуба.

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