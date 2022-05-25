Макдэвид – 5-й игрок в истории, набравший 25+ очков за 11 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли

– 5-й игрок в истории c 25+ очками за 11 матчей в розыгрыше плей-офф НХЛ.

Капитан сделал 2 результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (5:3, 3-1).

В его активе стало 25 (6+19) баллов в 11 матчах текущего плей-офф.

Лучшую результативность в истории плей-офф на таком отрезке показывал (31 очко в 1983 году и 28 – в 1985, «Эдмонтон»). За ним следуют (27, 1992, «Питтсбург»), Марк Мессье (25, 1988, «Эдмонтон»), Рик Миддлтон (25, 1983, «Бостон») и Макдэвид.

Макдэвид не просто тащит «Эдмонтон» – он играет как лучший хоккеист в истории