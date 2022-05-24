«Авангард» уволил тренера академии Егора Шастина. Он в нетрезвом состоянии оскорблял игроков

«Авангард» прекратил сотрудничество с тренером академии Егором Шастиным.

«Хоккейный клуб «Авангард» завершил разбирательство относительно инцидента с некорректным поведением тренера хоккейной академии клуба Егора Шастина.

Действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами академии ХК «Авангард», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Напомним, ранее появились ролики, на которых экс-нападающий «Авангарда», «Сибири», «Нефтехимика» и «Торпедо» Шастин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет игроков академии, используя ненормативную лексику, и заявляет, что сделает так, что они не попадут в состав команды.