Надпись «МЮ» – мусор» появилась в эфире BBC. Канал извинился, объяснив, что стажер учился заполнять бегущую строку

В эфир BBC попало оскорбление .

Во время прямого эфира в бегущей строке в нижней части экрана появилась надпись «Манчестер Юнайтед» – мусор». Аннита Маквей, которая вела эфир в это время, извинилась перед зрителями и объяснила ситуацию.

«Возможно, некоторые из вас заметили что-то довольно необычное на бегущей строке, которая проходит по нижней части экрана с новостями – комментарий о «Манчестер Юнайтед». Я надеюсь, что болельщики не были этим оскорблены.

Позвольте мне объяснить, что произошло. За кулисами кто-то тренировался, чтобы научиться пользоваться бегущей строкой и вводить на ней текст, поэтому он просто писал случайные вещи.

Появился этот комментарий, так что приношу извинения, если вы это увидели, и мы оскорбили вас. Но, конечно, это была ошибка, и она не должна была появиться на экране», – сказала Маквей.

Позже извинения принес сам канал.

«Во время тренировки произошел технический сбой с нашей тестовой бегущей строкой, которая на несколько секунд переключилась на прямой эфир.

Мы приносим извинения за любое оскорбление, нанесенное в прямом эфире», – говорится в сообщении канала.

Изображение: скриншот трансляции BBC

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