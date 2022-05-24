Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября (Matchroom Boxing)

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата третьего поединка между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

Как сообщает Matchroom Boxing, поединок состоится 17 сентября.

Первое противостояние Канело и Головкина закончилось ничьей, во втором бою мексиканец победил раздельным решением судей.

Напомним, что в последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рету Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.

Канело объявил, что подерется с Головкиным в сентябре: «Через несколько дней мы объявим о поединке»

Бенавидес вновь вызвал Канело на бой: «Я стал претендентом №1, завоевал временный пояс»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные