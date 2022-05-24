Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября (Matchroom Boxing)

Стала известна дата третьего поединка между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.
Как сообщает Matchroom Boxing, поединок состоится 17 сентября.
Первое противостояние Канело и Головкина закончилось ничьей, во втором бою мексиканец победил раздельным решением судей.
Напомним, что в последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рету Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.
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