Минспорта одобрило лимит на легионеров «13+12» в РПЛ. Он начнет действовать с нового сезона

подтвердил, что следующий сезон пройдет с новым лимитом на легионеров.

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», – сказал президент .

Напомним, согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля

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