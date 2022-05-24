Минспорта одобрило лимит на легионеров «13+12» в РПЛ. Он начнет действовать с нового сезона

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Александр Дюков подтвердил, что следующий сезон РПЛ пройдет с новым лимитом на легионеров.

«Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним», – сказал президент РФС

Напомним, согласно правилам нового лимита, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля

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