Зума признал себя виновным в избиении кошки. Приговор огласят 1 июня

признал себя виновным в избиении своей кошки.

В соцсетях появились видео, на которых защитник бьет и пинает свою бенгальскую кошку.

Футболист признал свою вину в двух случаях нарушениях закона о защите животных на слушании в магистратском суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.

Вынесение приговора отложено до 1 июня.

Прокурор Хейзел Стивенс сказала суду, что на видео было слышно, как Курт говорит: «Клянусь, я убью ее». Однако Стивенс заявила, что футболист готов понести ответственность за свои действия.

Адвокат игрока Тревор Берк подтвердил информацию о том, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов. Также он упомянул тот факт, что футболист лишился спонсорской сделки с Adidas и не был вызван в сборную Франции.

Берк сказал, что его клиент ранее отличался безупречным характером, и 9 благотворительных организаций по защите животных получили средства от штрафа его клиента.

По словам адвоката, после инцидента Зума подвергся угрозам и оскорблениям на расовой почве, что «полностью разрушило его жизнь».

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