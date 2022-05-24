РПЛ не расширят – 16 команд сыграют в следующем сезоне. Исполком РФС утвердил решение

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РПЛ не расширят, в лиге останется 16 команд.

«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне – турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком РФС», – сказано в сообщении РФС.

Таким образом, в следующем сезоне «Рубин» и «Арсенал» сыграют в Олимп-ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» напрямую поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» сыграет с «Оренбургом», «Химки» – с хабаровским СКА.

Отметим, что тульскому клубу пока не выдали лицензию, но у него есть право на апелляцию.

Сообщалось, что за расширение РПЛ выступали 10 клубов.

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