Тчуамени подпишет 5-летний контракт с «Реалом». За трансфер заплатят 80 млн евро и бонусы

Орельен Тчуамени определился с новым клубом.
22-летний полузащитник «Монако» продолжит карьеру в «Реале», с которым подпишет соглашение на пять лет, сообщает RMC Sport.
Мадридский клуб заплатит за трансфер около 80 миллионов евро и бонусы.
Ранее сообщалось, что Тчуамени стал главной трансферной целью «Реала» после срыва перехода Килиана Мбаппе, оставшегося в «ПСЖ».
В нынешнем сезоне хавбек провел 35 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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