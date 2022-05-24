Тчуамени подпишет 5-летний контракт с «Реалом». За трансфер заплатят 80 млн евро и бонусы

определился с новым клубом.

22-летний полузащитник продолжит карьеру в «Реале», с которым подпишет соглашение на пять лет, сообщает RMC Sport.

Мадридский клуб заплатит за трансфер около 80 миллионов евро и бонусы.

Ранее сообщалось, что Тчуамени стал главной трансферной целью после срыва перехода Килиана Мбаппе, оставшегося в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне хавбек провел 35 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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