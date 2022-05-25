Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ 2-й раз в карьере

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги Футбол

Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ.

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на втором месте в таблице, отстав от ставшего чемпионом «Манчестер Сити» на одно очко.

54-летний немец завоевал данную награду второй в карьере – впервые он получил ее в 2020 году.

Помимо Клоппа, более одного раза тренером сезона в АПЛ признавались только Алекс Фергюсон (11), Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола (по 3 раза).

Также Клопп признан тренером сезона АПЛ по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные