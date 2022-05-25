Начало второй половины 4-го матча «Даллас» – «Голден Стэйт» было отложено из-за протекающей крыши

Начало второй половины 4-го матча финальной серии Западной конференции между «Далласом» и «Голден Стэйт» было отложено на 16 минут из-за протекающей крыши в «Американ Эйрлайнс-центре».

Из-за сильного дождя в крыше образовалось как минимум две протечки, одна из которых была возле скамейки «Голден Стэйт». Также вода капала на трибуну рядом со скамейкой .

К большому перерыву было добавлено пять минут, чтобы игроки смогли разогреться перед возобновлением встречи. Матч закончился победой «Мэверикс» со счетом 119:109 (1-3).

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