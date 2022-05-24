Широков о Фернандесе: «Марио не сделал ничего сверхъестественного для сборной. Дали паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил»

прокомментировал решение приостановить карьеру.

– Он является россиянином. Мы дали ему гражданство.

Ничего сверхъестественного Марио для сборной не сделал. Рассказывают сказки о феноменальном чемпионате мира. Но вся сборная провела феноменальный чемпионат мира.

Легенда... Легенда чего? ? Может быть. Но вы дали ему паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил. И сейчас в пограничный момент, когда клуб надо поддержать, он берет и уходит.

– В чем логика его решения?

– Не понимаю логики. Он россиянин, есть действующий контракт, у него возраст не критический, еще играй и играй.

От чего устал – от футбола или от жизни? Не понимаю таких решений.

Если бы с ним прерывали контракт, наверное, попросил вернуть все деньги. Ну и ты тогда отдай все, что получил за последний год, ведь на тебя рассчитывали, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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