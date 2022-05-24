Суарес о «Золотом мяче» для Бензема: «За этот сезон – да. Считаю, приз всегда должен быть у Месси. Лео – лучший в мире, но это был не его год»

Теги ПСЖ Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Суарес Золотой мяч Футбол

Луис Суарес считает, что Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

– За кого вы будете болеть в финале Лиги чемпионов?

– Я фанат «Барселоны», «Ливерпуля», «Атлетико» – команд, за которые я играл... Но после второго гола Бензема в ворота «Челси» я аплодировал ему, потому что был восхищен тем, что он делает. Как фанат футбола.

– Должен ли Бензема получить «Золотой мяч»?

– За этот сезон – да. Но для меня «Золотой мяч» должен всегда быть Лео Месси, потому что он лучший в мире. Но это был не его год, – сказал экс-форвард «Атлетико» и «Барселоны».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные