Суарес о «Золотом мяче» для Бензема: «За этот сезон – да. Считаю, приз всегда должен быть у Месси. Лео – лучший в мире, но это был не его год»

считает, что должен получить «Золотой мяч».

– За кого вы будете болеть в финале ?

– Я фанат «Барселоны», , «Атлетико» – команд, за которые я играл... Но после второго гола Бензема в ворота «Челси» я аплодировал ему, потому что был восхищен тем, что он делает. Как фанат футбола.

– Должен ли Бензема получить «Золотой мяч»?

– За этот сезон – да. Но для меня должен всегда быть Лео Месси, потому что он лучший в мире. Но это был не его год, – сказал экс-форвард «Атлетико» и «Барселоны».

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