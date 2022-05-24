Суарес о «Золотом мяче» для Бензема: «За этот сезон – да. Считаю, приз всегда должен быть у Месси. Лео – лучший в мире, но это был не его год»

Луис Суарес считает, что Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».
– За кого вы будете болеть в финале Лиги чемпионов?
– Я фанат «Барселоны», «Ливерпуля», «Атлетико» – команд, за которые я играл... Но после второго гола Бензема в ворота «Челси» я аплодировал ему, потому что был восхищен тем, что он делает. Как фанат футбола.
– Должен ли Бензема получить «Золотой мяч»?
– За этот сезон – да. Но для меня «Золотой мяч» должен всегда быть Лео Месси, потому что он лучший в мире. Но это был не его год, – сказал экс-форвард «Атлетико» и «Барселоны».
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