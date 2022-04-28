«Ливерпуль» разобрался с «Вильярреалом», привоз «Интера» и лидерство «Милана», судью Мешкова не накажут, финская клиника отказала «Спартаку», гибель 12-летней шахматистки и другие новости

1. «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Вильярреалом» в первом полуфинале Лиги чемпионов и сделал большой шаг к финалу. До перерыва забить «красные» забить так и не смогли, однако во втором тайме за две минуты решили исход игры. Команда Эмери в созидании была откровенной блеклой. Ответный матч – 3 мая.

2. «Милан» полноценно закрепился на 1-м месте в Серии А, воспользовавшись осечкой «Интера» в перенесенном матче с «Болонье». Похоронил «нерадзурри» грубейший привоз резервного вратаря Раду. «Аталанта» и «Торино» сгоняли 4:4, все результаты дня – здесь.

3. Судья Мешков избежит наказания после матча «Ростов» – «Спартак», так как ЭСК не будет разбирать его решения. А вот Матюнина и Шадыханова могут отстранить до конца сезона из-за ошибок на игре «Химки» – «Крылья Советов». Обоих судей вызвали на проверку на детекторе лжи.

4. Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком», а у Геннадия Тимченко тем временем конфисковали активы в арене «Йокерита» в Хельсинки.

5. «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут отстранить от ЛЧ-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги.

6. Детские соревнования по шахматам в Лоо досрочно прекращены из-за гибели 12-летней участницы, на которую напала собака. Возбуждено уголовное дело.

7. Ильзат Ахметов, похоже, уйдет из ЦСКА летом – ему не предложат новый контракт. Полузащитника готов подхватить «Краснодар».

8. НХЛ. «Даллас» последним вышел в плей-офф. Теперь известны все участники Кубка Стэнли. Все результаты дня – здесь.

8. УЕФА продолжает мудрить с форматом Лиги чемпионов: полуфиналы ЛЧ могут перестать играть в два матча.

9. Жано Ананидзе заканчивает карьеру. Валерий Карпин и Массимо Каррера едины во мнении: экс-хавбек «Спартака» не смог полностью реализовать талант.

10. НБА. Плей-офф. «Милуоки» выиграл серию у «Чикаго» (4-1), «Голден Стэйт» встречается с «Денвером» (3-1).

11. Большунов, Устюгов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России по лыжам на сезон-2022/23.

12. Президент «Наполи» официально подтвердил переход Хвичи Кварацхелии.

13. Россиянин Александр Лакерник выдвинут на пост вице-президента ISU.

Цитаты дня

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

Евгений Рылов: «Идет информационная война, и она не на нашей стороне. Наши доводы считаются некорректными для других стран, им все равно»

Николай Валуев: «Зенит» – самый популярный клуб России, а не «Спартак»

Депутат Милонов: «Надо проводить свой ЧМ. А другие пусть играют с трансгендерами. Они будут принимать всю дичь – команды веганов, голубых, розовых»

Дзюба после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави, красавцы!»