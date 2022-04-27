По факту гибели 12-летней шахматистки в Сочи возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней шахматистки Полины Куниковой.

Трагедия случилась накануне в Сочи из-за нападения собаки. Шахматистка должна была участвовать в детских соревнованиях в Лоо.

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон.

На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра.

В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений», – заявили в региональном управлении СК РФ.

Детские соревнования по шахматам в Лоо досрочно прекращены из-за гибели 12-летней участницы. На нее напала собака