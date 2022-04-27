Депутат Милонов: «Надо проводить свой ЧМ. А другие пусть играют с трансгендерами. Они будут принимать всю дичь – команды веганов, голубых, розовых»

Теги ИИХФ Государственная дума КХЛ ЧМ по хоккею Виталий Милонов ЛГБТ Политика дискриминация контент Хоккей

Виталий Милонов считает, что России надо проводить свой чемпионат мира по хоккею.

Ранее ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

– Надо проводить свой чемпионат мира по хоккею и приглашать тех, кто хочет участвовать и не боится. А другие пусть играют в том месте, в котором им будет американцами назначено, с трансгендерами вместе. А у нас будет нормальный чемпионат.

Уверен, что с каждым годом на него будет приезжать все больше и больше людей. Через несколько лет международные федерации под давлением США и Европы в мужские сборные будут заставлять включать женщин, переодетых в мужчин, и наоборот. Это, конечно, никуда не будет годиться.

Там, конечно, думали, как с этой проблемой справиться, потому что это действительно необычная дичь. Но американцы сами сказали, что они остаются с трансгендерами, а мужики остаются с Россией.

– Проблема, что главные соперники сборной России в хоккее – «недружественные страны». С кем играть на этом чемпионате мира?

– Я думаю, что хоккеисты в этих странах очень переживают из-за ситуации и не хотят находиться в нечестной обстановке без сборной России.

Спортсмены не согласны бойкотировать соревнования из-за политических моментов. Но нам важно, чтобы у наших хоккеистов были соревнования. Да, не все на них будут приезжать, но ничего страшного – кто-то приедет.

В том, чтобы унижаться и упрашивать, чтобы нас взяли, нет никакого смысла. У нас есть своя гордость. Надо понимать, что многие деградационные вещи в мировом хоккее не происходили именно потому, что участником процесса была Россия, которая не приняла бы новые стандарты. А без нашей страны нравственный предохранитель уничтожается.

Только Россия могла сказать слово «нет». А остальные страны слово поперек американцам не скажут и будут принимать всю дичь, которую они будут насаживать, – команды веганов, голубых, розовых. Теперь все это будет цвести пышным цветом.

Перед BLM все станут ползать на коленях. Так что без России им всем будет плохо, – заявил депутат Госдумы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные