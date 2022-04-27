Депутат Милонов: «Надо проводить свой ЧМ. А другие пусть играют с трансгендерами. Они будут принимать всю дичь – команды веганов, голубых, розовых»

Виталий Милонов считает, что России надо проводить свой чемпионат мира по хоккею.

Ранее ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

– Надо проводить свой чемпионат мира по хоккею и приглашать тех, кто хочет участвовать и не боится. А другие пусть играют в том месте, в котором им будет американцами назначено, с трансгендерами вместе. А у нас будет нормальный чемпионат.

Уверен, что с каждым годом на него будет приезжать все больше и больше людей. Через несколько лет международные федерации под давлением США и Европы в мужские сборные будут заставлять включать женщин, переодетых в мужчин, и наоборот. Это, конечно, никуда не будет годиться.

Там, конечно, думали, как с этой проблемой справиться, потому что это действительно необычная дичь. Но американцы сами сказали, что они остаются с трансгендерами, а мужики остаются с Россией.

– Проблема, что главные соперники сборной России в хоккее – «недружественные страны». С кем играть на этом чемпионате мира?

– Я думаю, что хоккеисты в этих странах очень переживают из-за ситуации и не хотят находиться в нечестной обстановке без сборной России.

Спортсмены не согласны бойкотировать соревнования из-за политических моментов. Но нам важно, чтобы у наших хоккеистов были соревнования. Да, не все на них будут приезжать, но ничего страшного – кто-то приедет.

В том, чтобы унижаться и упрашивать, чтобы нас взяли, нет никакого смысла. У нас есть своя гордость. Надо понимать, что многие деградационные вещи в мировом хоккее не происходили именно потому, что участником процесса была Россия, которая не приняла бы новые стандарты. А без нашей страны нравственный предохранитель уничтожается.

Только Россия могла сказать слово «нет». А остальные страны слово поперек американцам не скажут и будут принимать всю дичь, которую они будут насаживать, – команды веганов, голубых, розовых. Теперь все это будет цвести пышным цветом.

Перед BLM все станут ползать на коленях. Так что без России им всем будет плохо, – заявил депутат Госдумы.