Жано скоро объявит о завершении карьеры. Причина – хронические травмы и рецидивы

Бывший полузащитник скоро завершит карьеру.

По данным «Спорт-Экспресса», 29-летний футболист скоро объявит об уходе из профессионального спорта. Причина – хронические травмы и постоянные рецидивы, которые не дают грузину выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

В январе 2020 года футболист покинул «Спартак» и перешел в «Анортосис», в августе 2020 года грузин подписал контракт с , за который не провел ни одной официальной встречи и расторг соглашение в сентября того же года. В апреле 2021 года он перешел в тбилисское «Динамо», из которого в январе 2022 года перешел в из Батуми.

Со статистикой Ананидзе можно ознакомиться здесь.