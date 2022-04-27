Евгений Рылов: «Идет информационная война, и она не на нашей стороне. Наши доводы считаются некорректными для других стран, им все равно»

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Евгений Рылов высказался об информационной войне против России.

– Позволяешь себе мысли об Олимпийских играх?

– Поживем – увидим. Ты каждый год готовишься, причем не с запасом на четвертый год. Это просто невозможно, организм не справится.

– Я скорее о допуске (ранее Рылов был дисквалифицирован на девять месяцев – Sports.ru).

– Увидим. Пока идет информационная война, и она не на нашей стороне. Наши доводы считаются некорректными для других стран, им все равно.

Не вижу смысла доказывать свою позицию, с одной стороны. С другой – нужно что-то попробовать с этим сделать.

– То есть если юристы решат оспорить вердикт, надо это попробовать?

– Я думаю, да.

– Уныния нет?

– Переживаю пока только по поводу результатов. Если у проблемы есть решение, имеет смысл о ней беспокоиться, а если у проблемы решения нет…

Я пока не совсем научился этим правилом пользоваться, но тем не менее, – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

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