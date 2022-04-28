Дзюба после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави, красавцы!»

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Артем Дзюба поддержал «Ливерпуль» в матче с «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов.

Форвард «Зенита» в историях Instagram прокомментировал гол вингера Садьо Мане словами «Давай, «Ливерпуль», дави, блин, красавцы!»

Также он высказался о возможных участниках решающего матча турнира: «Финал «Ливерпуль» – «Реал» – было бы круто».

Следует отметить, что «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери, под руководством которого Дзюба работал в «Спартаке» в 2012 году.

История мема «Эмери – тренеришка». Жалел ли Дзюба об этих словах?

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