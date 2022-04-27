Судей Матюнина и Шадыханова вызвали на проверку на детекторе лжи. Их отстранят в случае отказа

Двух судей вызвали для проверки на детекторе лжи.

Речь об и Павле Шадыханове.

По информации , арбитров пригласили пройти проверку на полиграфе из-за работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

В случае отказа от прохождения проверки оба могут быть отстранены от работы на длительный срок.

Матюнин работал главным арбитром матча, а Шадыханов отвечал за ВАР.

Ранее ЭСК РФС признала, что Матюнин совершил две ошибки во время игры. За это его и Шадыханова могут отстранить до конца сезона.

«Предлагаю ввести детекторы лжи – договорняки вмиг исчезнут». Как полиграф вошел в русский футбол

Детектор лжи – любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть