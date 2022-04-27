ЦСКА не планирует продлевать контракт с Ахметовым. Хавбек может уйти бесплатно летом

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Ильзат Ахметов, вероятно, покинет ЦСКА летом.

По данным Sport24.ru, в данный момент московский клуб не планирует продлевать контракт с 24-летним полузащитником, который может покинуть ЦСКА на правах свободного агента летом.

Ахметов перешел в ЦСКА из «Рубина» летом 2018 года. В этом сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 3 передачи в 21 матче в составе «армейцев» во всех турнирах.

Сообщалось, что подписать Ахметова на правах свободного агента могут «Краснодар» или «Зенит».

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.

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