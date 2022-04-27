ЭСК РФС: Матюнин ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и неправильно засчитал гол Мирзова

Судья Алексей Матюнин допустил две ошибки в матче «Химки» – «Крылья Советов».

К такому выводу пришла ЭСК РФС, изучив работу арбитра по запросу самарцев.

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота на 42-й минуте матча, засчитанным голом в ворота «Крыльев Советов» на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 57-й минуте матча.

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего забил гол в ворота соперников.

По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов».

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Химки» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Крылья Советов» Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды , направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади.

По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял правильное решение продолжить игру», – говорится в решении комиссии.