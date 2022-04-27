Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

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Роман Ротенберг рассказал о патриотизме молодежи СКА

«Ребята, которые выиграли Кубок Харламова, они все имели предложения из Северной Америки, но решили остаться здесь.

Они любят свою родину. У них есть все условия для развития в Петербурге. Когда команда отмечала победу в Кубке Харламова, в раздевалке слушали только нашу музыку, например, группу «Любэ».

Это мелочь, но довольно показательная. Нужно работать над этим дальше. Еще в 2014 году ребят тянуло туда, сложно было на это влиять. Теперь все наоборот. Однозначно они получат шанс в команде КХЛ», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

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