Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

рассказал о патриотизме молодежи .

«Ребята, которые выиграли , они все имели предложения из Северной Америки, но решили остаться здесь.

Они любят свою родину. У них есть все условия для развития в Петербурге. Когда команда отмечала победу в Кубке Харламова, в раздевалке слушали только нашу музыку, например, группу «Любэ».

Это мелочь, но довольно показательная. Нужно работать над этим дальше. Еще в 2014 году ребят тянуло туда, сложно было на это влиять. Теперь все наоборот. Однозначно они получат шанс в команде КХЛ», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Молодежка СКА впервые выиграла чемпионат МХЛ. Победный гол − лакросс Матвея Мичкова