Карпин про Ананидзе: «Такой талант из-за большого числа травм не смог раскрыться. Очень жаль»

отреагировал на намерение хавбека завершить карьеру.

Сообщалось, что причиной тому стали хронические проблемы со здоровьем у бывшего полузащитника «Спартака».

– Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться. На этом ведь жизнь не заканчивается, он еще совсем молод.

– Нужно ли ему идти пробовать себя как тренера?

– Я не могу ему советовать, тут он уже сам для себя решить должен, – отметил главный тренер сборной России.