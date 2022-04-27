Карпин про Ананидзе: «Такой талант из-за большого числа травм не смог раскрыться. Очень жаль»

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Валерий Карпин отреагировал на намерение хавбека Жано Ананидзе завершить карьеру.

Сообщалось, что причиной тому стали хронические проблемы со здоровьем у бывшего полузащитника «Спартака».

– Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться. На этом ведь жизнь не заканчивается, он еще совсем молод.

– Нужно ли ему идти пробовать себя как тренера?

– Я не могу ему советовать, тут он уже сам для себя решить должен, – отметил главный тренер сборной России.

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