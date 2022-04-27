Кварацхелия перейдет в «Наполи». Президент клуба подтвердил трансфер

Хвича Кварацхелия будет играть за «Наполи».
Скорый трансфер подтвердил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.
«Кварацхелия – в «Наполи», – сообщил Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss Napoli.
Сейчас Кварацхелия выступает за «Динамо» Батуми после расторжения контракта с «Рубином».
Ранее стало известно, что 21-летний вингер подпишет с итальянским клубом 5-летний контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год.
Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми
Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны