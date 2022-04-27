Большунов, Устюгов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России по лыжам на сезон-2022/23

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко: , , Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, , Дарья Непряева, , Мария Истомина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: , Глеб Ретивых, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Елизавета Бекишева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Илья Семиков, Александр Ившин, Илья Порошкин, Иван Горбунов, Александр Забалуев, Антон Тимашов, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Алеся Рушенцева.

Группа Андрея Нутрихина: Христина Мацокина, Анна Грухвина, Алена Баранова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Диана Соболева.

Группа Петра Седова: Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Сергей Шаров, Анастасия Кулешова.