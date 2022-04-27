Большунов, Устюгов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России по лыжам на сезон-2022/23

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Петр Седов Егор Сорин Артем Жмурко Олег Перевозчиков Глеб Ретивых Анастасия Кулешова (Седова) Сергей Устюгов Алексей Черноусов Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Данил Акимов Андрей Нутрихин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Александр Большунов Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Сергей Ардашев Александр Терентьев Р-Спорт Илья Порошкин Анна Грухвина Денис Филимонов Алена Баранова Анастасия Фалеева Кристина Кускова Вероника Степанова Елизавета Шалабода Антон Тимашов Екатерина Мегедь Анастасия Рыгалина Илья Трегубов Дарья Непряева Евгения Крупицкая Иван Горбунов Ольга Жолудева Никита Денисов Александр Ившин Павел Соловьев Диана Соболева Елизавета Бекишева Алеся Рушенцева Егор Митрошин Александр Осипов Лыжи

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2022/23.

Состав сборной России

Группа Юрия Бородавко и Артема ЖмуркоАлександр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Юлия Ступак, Мария Истомина.

Группа Егора Сорина и Алексея ЧерноусоваСергей Устюгов, Глеб Ретивых, Денис Филимонов, Сергей Ардашев, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Елизавета Бекишева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Илья Семиков, Александр Ившин, Илья Порошкин, Иван Горбунов, Александр Забалуев, Антон Тимашов, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Лидия Горбунова, Ольга Жолудева, Алеся Рушенцева.

Группа Андрея Нутрихина: Христина Мацокина, Анна Грухвина, Алена Баранова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Диана Соболева.

Группа Петра Седова: Егор Митрошин, Лев Новиков, Александр Осипов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Сергей Шаров, Анастасия Кулешова.

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