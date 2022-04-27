НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Денвер»

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В среду, 27 апреля, состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Милуоки» на своей арене может завершить серию с «Чикаго» (3-1). «Денвер» в гостях постарается продлить противостояние с «Голден Стэйт» (1-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
28 апреля, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Милуоки» ведет в серии – 3-1

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
28 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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