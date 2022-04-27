НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Денвер»

В среду, 27 апреля, состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

на своей арене может завершить серию с «Чикаго» (3-1). в гостях постарается продлить противостояние с «Голден Стэйт» (1-3).

Первый раунд

«Милуоки» ведет в серии – 3-1

ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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