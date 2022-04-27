НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Денвер»

В среду, 27 апреля, состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Милуоки» на своей арене может завершить серию с «Чикаго» (3-1). «Денвер» в гостях постарается продлить противостояние с «Голден Стэйт» (1-3).
Первый раунд
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.30, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 28 апреля, 05.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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