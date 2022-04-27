Клиника из Финляндии приостановила сотрудничество со «Спартаком». Принимать новые обращения не будут

Клиника из Финляндии прекращает сотрудничество со «Спартаком».

Клиника, врачи которой сделали операцию защитнику красно-белых Павлу Маслову, не будет принимать новые обращения от «Спартака».

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям.

продолжает восстановление по имеющимся протоколам», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В прошлый раз россиянин выходил на поле 10 мая 2021 года. В августе 2021 года он перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра в финской клинике.

Напомним, ранее в Финляндии отказали в операции игроку системы КХ «Салават Юлаев»: «Сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

Защитник «Спартака» Маслов пропустил сезон из-за травмы – хотя его возвращение ждали прошлым летом. Почему лечение так затянулось?