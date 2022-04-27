Детские соревнования по шахматам в Лоо досрочно прекращены из-за гибели 12-летней участницы. На нее напала собака

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств страны в Лоо после гибели 12-летней участницы.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за нападения собаки.

«Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью.

Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Федерация шахмат России (ФШР) выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований.

ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», – заявили в федерации.