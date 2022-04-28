«Вегас» впервые не вышел в плей-офф

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«Вегас» проиграл «Чикаго» (3:4 Б) в матче чемпионата НХЛ.

«Голден Найтс» лишились шансов на выход в Кубок Стэнли.

После 81 игры «Вегас» с 92 очками уже не поднимется выше 9-го места в Западной конференции, уступив «Нэшвиллу» и «Далласу» в борьбе за место в зоне wild card.

«Голден Найтс» впервые в своей истории не будут участвовать в плей-офф с момента создания клуба в 2017 году.

В 2018-м «Вегас» в дебютном Кубке Стэнли дошел до финала, где проиграл «Вашингтону» (1-4).

В 2020 году «Голден Найтс» уступили в финале конференции «Далласу» (1-4), а прошлом розыгрыше оказались слабее «Монреаля» (2-4) в полуфинале турнира.

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