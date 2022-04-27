В Финляндии конфисковали активы Тимченко в арене «Йокерита». Ему принадлежит около 22,5% акций

Теги бизнес Йокерит КХЛ Геннадий Тимченко Хартвалл Арена Политика Хоккей

Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало активы Геннадия Тимченко.

Как сообщает Yle, речь идет о бывшей «Хартвалл-Арене». Ранее она была переименована в «Хельсинки Холл». Тимченко принадлежит около 22,5% акций. 

Конфискация произошла через три дня после того, как бизнесмен был внесен в санкционный список Евросоюза. Он стал первым гражданином Финляндии, против которого ЕС ввел санкции.

Управление по взысканию долгов также отказалось проводить или принимать какие-либо платежи для люксембургского холдинга Тимченко White Anchor Holding, который занимал деньги компании-владельцу арены Helsinki Halli Oy.

Тимченко был акционером арены «Йокерита» с 2013 года, стоимость его доли в холдинге составляет около 10 млн евро.

5 апреля финский клуб объявил об уходе из КХЛ.

Напомним, Тимченко является президентом СКА, а также председателем совета директоров КХЛ.

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