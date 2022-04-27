«Реал», «Барсу» и «Юве» могут отстранить от ЛЧ-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – 15 млн евро

«Реал», «Барселону» и могут отстранить от Лиги чемпионов.

Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание . Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

Ожидается, что в ближайшие время не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере 15 миллионов евро и передать 5% от выручки за один сезон еврокубков.

С такими санкциями ранее столкнулись 9 клубов, которые вышли из Суперилиги.

Если , «Юве» и «Барса» откажутся от выполнения этих обязательств, то союз может отстранить их от участия в -2023/24.

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