«Реал», «Барсу» и «Юве» могут отстранить от ЛЧ-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – 15 млн евро

«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут отстранить от Лиги чемпионов.
Ранее суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.
Ожидается, что в ближайшие время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф в размере 15 миллионов евро и передать 5% от выручки за один сезон еврокубков.
С такими санкциями ранее столкнулись 9 клубов, которые вышли из Суперилиги.
Если «Реал», «Юве» и «Барса» откажутся от выполнения этих обязательств, то союз может отстранить их от участия в Лиге чемпионов-2023/24.
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