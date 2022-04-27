ЭСК РФС не будет разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» – «Спартак»

ЭСК РФС не будет разбирать работу судьи на матче – .

Главный арбитр матча отменил два гола красно-белых, а также назначил два пенальти в их ворота.

После игры генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в клубе не видят смысла подавать жалобу на работу Мешкова в ЭСК РФС.

Ранее комиссия признала ошибки судей в пользу соперников московской команды в 21-м, 22-м и 23-м турах .

«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?