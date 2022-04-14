Лига конференций. ПСВ примет «Лестер», «Буде-Глимт» сыграет с «Ромой», ПАОК – с «Марселем»

В 1/4 финала Лиги конференций ПСВ примет «Лестер».
«Буде-Глимт» сыграет с «Ромой», ПАОК – с «Марселем», «Славия» будет противостоять «Фейеноорду».
Лига конференций
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.45, «Филипс Стадион»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Синобо Стэдиум»
Первый матч: 3:3
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.00, «Тумба»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.