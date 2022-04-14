Лига конференций. ПСВ примет «Лестер», «Буде-Глимт» сыграет с «Ромой», ПАОК – с «Марселем»

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В 1/4 финала Лиги конференций ПСВ примет «Лестер».

«Буде-Глимт» сыграет с «Ромой», ПАОК – с «Марселем», «Славия» будет противостоять «Фейеноорду».

Лига конференций

1/4 финала

Ответные матчи

ПСВ Нидерланды – Лестер Англия
Дата проведения
14 апреля, 19.45, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

Рома Италия – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

Славия Чехия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:3

ПАОК Греция – Марсель Франция
Дата проведения
14 апреля, 22.00, «Тумба»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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