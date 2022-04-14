Самедов про обвинения в приставаниях к Лельчук: «Считал пережитком тех, кто использует чужой имидж для своих целей. Я многого достиг, реализовался»

считает обвинения со стороны Полины Лельчик попыткой попиариться.

Футбольный агент заявила, что бывший селекционер в ходе работы позволял себе с ней флиртовать и касаться личных вопросов.

«Удивительное вышло интервью. Перезвонил уточнить, ответ удивил не меньше: «Комментариев не будет!»

Всю свою жизнь работал – из года в год на себе ощущал и проживал свою профессию. Я футбол не просто знаю изнутри, он у меня в крови. Я много достиг! Реализовался как спортсмен! Реализовался как личность, как муж, как отец, друг...

Сейчас, после завершения определенного спортивного этапа в моей жизни, я решил дать свои знания, опыт, возможности другим.

Я привык, как и другие мои успешные коллеги, что мы вызываем интерес не только с профессиональной точки зрения, но и с медийной. Честно говоря, думал, что люди, которые используют чужой имидж для своих целей, это пережиток. Оказалось, нет.

С уважением отношусь к людям, которые стали профессионалами. Я прислушиваюсь и ценю их мнение.

Я по своим корням, воспитанию, натуре предпочитаю недопонимания обсудить лично и найти решение. Здесь ситуация другая!

Нечего ей комментировать, нечего ей мне сказать, нечего рассказать о своих кейсах, не хватает совести и смелости раскрыть истинное отношение к игрокам.

Надеюсь, эта статья и ее жизненная позиция раскроет истинное положение дел. Профессиональных успехов ей», – отреагировал Самедов.

Агент Лельчук обвинила Самедова в приставаниях: «Постоянно флиртовал и подкатывал, звонил в нетрезвом виде, ругался матом»