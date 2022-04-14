Анастасия Таталина: «Моя зарплата в прошлом сезоне – 114 тысяч рублей в месяц. И я должна со всеми поделиться, хотя все благодаря моему результату получают премии»

Чемпионка мира по фристайлу рассказала о своей заплате в сборной.

«По поводу зарплаты в нашем виде спорта. Она напрямую зависит от результатов. Базовая ставка спортсмена – 30 тысяч рублей. Могу говорить за себя. Согласно справке 2-НДФЛ, моя ежемесячная повышенная зарплата как члена сборной команды России в 2021 году – 114 109 рублей. В том сезоне я выиграла чемпионат мира.

Еще за хорошие результаты есть ежемесячная президентская стипендия в размере 52 тысяч рублей. Порядок получения и действия у нее как у повышенной зарплаты – один-два года.

Еще раз: это все полагается не по умолчанию, а при условии каких-то серьезных достижений. В моем случае – победы на чемпионате мира.

Что касается премиальных, то любой человек на производстве, который хорошо выполняет свою работу, ждет их. А когда получает, то не бежит делиться с руководством и всеми, кто создал условия для этого. Но спортсмен должен со всеми поделиться, хотя все благодаря моему результату тоже получают премии и повышенные зарплаты.

Алексей Курашов вспоминает о массажистах и сервисерах, но еще раз обращаю внимание: у нас на выездах, кроме тренера и спортсменов, нет никого. Мы сами себе врачи, массажисты, сервисмены и специалисты по тейпированию», – сказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину