Два экс-тренера «Спартака» вышли в полуфиналы еврокубков. Эмери с «Вильярреалом» – в ЛЧ, Тедеско с «Лейпцигом» – в ЛЕ

Два тренера, работавших в «Спартаке», дошли до еврокубковых полуфиналов в этом сезоне.

под руководством Унаи Эмери в плей-офф Лиги чемпионов нанес поражение «Ювентусу» и «Баварии» и в 1/2 финала встретится с «Ливерпулем». Испанец возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

с добрался до полуфинала вследствие победы над «Аталантой» в четвертьфинале и над «Сосьедадом» в стыках. 1/8 финала немецкий клуб прошел автоматически из-за отстранения . Красно-белых Тедеско тренировал в 2019-2021 годах.