Два экс-тренера «Спартака» вышли в полуфиналы еврокубков. Эмери с «Вильярреалом» – в ЛЧ, Тедеско с «Лейпцигом» – в ЛЕ

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Унаи Эмери РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

Два тренера, работавших в «Спартаке», дошли до еврокубковых полуфиналов в этом сезоне.

«Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в плей-офф Лиги чемпионов нанес поражение «Ювентусу» и «Баварии» и в 1/2 финала встретится с «Ливерпулем». Испанец возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

«Лейпциг» с Доменико Тедеско добрался до полуфинала Лиги Европы вследствие победы над «Аталантой» в четвертьфинале и над «Сосьедадом» в стыках. 1/8 финала немецкий клуб прошел автоматически из-за отстранения «Спартака». Красно-белых Тедеско тренировал в 2019-2021 годах.

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