Федерация шашек России рассматривает вопрос о создании новой международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС

Вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток сообщил об идее создания альтернативной международной федерации.

«Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС.

Эта мысль озвучивалась на разных уровнях. В Минспорте обещали поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС», – заявил Черток.

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство российской организации.

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