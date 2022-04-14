Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины по волейболу заменит российскую команду на мужском чемпионате мира 2022 года.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины (ФВУ) со ссылкой на решение международной федерации (FIVB).

«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России.

В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходить по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», – заявили в украинской федерации.

Чемпионат мира должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября, но в марте FIVB сообщила о переносе турнира, а также об отстранении российских спортсменов. Окончательное решение о новом месте проведения ЧМ еще не принято.