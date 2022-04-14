Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в Польше и Словении. Турнир изначально должна была принять Россия

Чемпионат мира-2022 по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше и Словении.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Даты проведения турнира пока не определены.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.