Президент «Атлетико»: «Ман Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами»

Президент «Атлетико» назвал доисторическим футбол «Манчестер Сити» после игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответный матч в Мадриде завершился нулевой ничьей. В первой игре «Сити» одержал победу (1:0) и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.

По итогам первого матча главный тренер «горожан» , говоря о тактике , сказал, что «и сегодня, и в доисторические времена очень сложно атаковать против 5-5-0».

«У нашей команды слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать любая команда.

Мы провели хороший матч, атаковали, а играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить.

«Сити» был исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ», – сказал Энрике Сересо.

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