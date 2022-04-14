Президент «Атлетико»: «Ман Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами»

Президент «Атлетико» назвал доисторическим футбол «Манчестер Сити» после игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ответный матч в Мадриде завершился нулевой ничьей. В первой игре «Сити» одержал победу (1:0) и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.
По итогам первого матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, говоря о тактике «Атлетико», сказал, что «и сегодня, и в доисторические времена очень сложно атаковать против 5-5-0».
«У нашей команды слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать любая команда.
Мы провели хороший матч, атаковали, а «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить.
«Сити» был исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ», – сказал Энрике Сересо.
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