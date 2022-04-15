Любушкин против «Вашингтона»: 1-я шайба в сезоне, передача и «+4» за 15:16. У него 2 гола в НХЛ в 203 играх

забросил 1-ю шайбу за в матче с .

«Лифс» обыграли «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата (7:3).

Российский защитник отметился 2 (1+1) очками, забросив свою 1-ю шайбу в сезоне (и 2-ю – за 203 матча в лиге). На его счету стало 11 (1+10) баллов в 69 играх.

Сегодня Любушкин (15:16, 2:05 – в меньшинстве) завершил матч с полезностью «+4» – лучшей в команде наряду с Морганом Райлли и Джоном Таваресом).

Он нанес 2 броска в створ, также отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом.