Великобритания ввела санкции против директора «Челси» и партнера Абрамовича Тененбаума

Директор Евгений Тененбаум попал под санкции Великобритании.

Правительство ввело санкции против одного из самых близких деловых партнеров . Активы 58-летнего бизнесмена были заморожены.

Также британское правительство ввело санкции против еще одного партнера Абрамовича – Давида Давидовича.

Согласно заявлению правительства, Тененбаум получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем, 24 февраля. В марте Давидович купил компанию у Тененбаума.

Тененбаум работал с Абрамовичем в «Сибнефти» и был членом правления «Челси» с 2003 года. Бизнесмен родился в Киеве и в юности переехал в Канаду.