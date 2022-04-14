Знарок возглавит «Ак Барс». Бабенко будет его помощником

Стало известно, кто станет новым главным тренером .

Казанский клуб в следующем сезоне будет возглавлять , об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

Отмечается, что помогать Знарку в «Ак Барсе» будет , который, таким образом, покинет пост главного тренера .

11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.

Знарок не тренировал в в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.

Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).