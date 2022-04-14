Знарок возглавит «Ак Барс». Бабенко будет его помощником

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Ак Барса».
Казанский клуб в следующем сезоне будет возглавлять Олег Знарок, об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
Отмечается, что помогать Знарку в «Ак Барсе» будет Юрий Бабенко, который, таким образом, покинет пост главного тренера «Витязя».
11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.
Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.
Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).