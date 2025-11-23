«Локомотив» и Баринов далеки от подписания нового контракта. Общение между капитаном и клубом проходит тяжело (Legalbet)
«Локомотив» не может договориться с Бариновым о контракте.
Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и клуб не могут договориться о продлении контракта, рассчитанного до лета 2026 года.
По данным Legalbet, переговоры москвичей и 29-летнего хавбека проходят с осложнениями.
На сегодняшний день новое руководство «Локо» и Дмитрий находятся далеко от перезаключения соглашения, общение между сторонами проходит тяжело.
Баринов забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости