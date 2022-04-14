ЦСКА в 4-й раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. У армейцев 5 выходов финал – больше всех в КХЛ

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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.

Московская команда под руководством тренера Сергея Федорова обыграла СКА (3:0, 4-3 в серии) в седьмом матче финала Западной конференции.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом».

Для ЦСКА это четвертый подряд выход в финал Кубка Гагарина. Добавим, что плей-офф 2020 года не доигран из-за коронавируса.

Отметим, что также  ЦСКА в общей сложности в пятый раз вышел в финал КХЛ, что является лучшим результатом в истории лиги. По четыре выхода в финал есть у «Ак Барса» и «Металлурга».

Трофей московская команда выиграла один раз – в сезоне-2018/19.

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