ЦСКА в 4-й раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. У армейцев 5 выходов финал – больше всех в КХЛ

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина в четвертый раз подряд.
Московская команда под руководством тренера Сергея Федорова обыграла СКА (3:0, 4-3 в серии) в седьмом матче финала Западной конференции.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом».
Для ЦСКА это четвертый подряд выход в финал Кубка Гагарина. Добавим, что плей-офф 2020 года не доигран из-за коронавируса.
Отметим, что также ЦСКА в общей сложности в пятый раз вышел в финал КХЛ, что является лучшим результатом в истории лиги. По четыре выхода в финал есть у «Ак Барса» и «Металлурга».
Трофей московская команда выиграла один раз – в сезоне-2018/19.